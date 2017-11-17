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İYİ Parti'den NATO tepkisi

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İYİ Parti'den NATO tepkisi
İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabından NATO'ya tepki gösterdi.

İYİ Parti'den NATO'da yaşanan skandalla ilgili açıklama geldi.

Partinin resmi Twitter hesabından, "#iyiparti olarak bir NATO ülkesi olan Norveç'de Atatürkümüze ve Sn Cumhurbaşkanı'na yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. NATO Genel Sekreteri'nin özür dilemesini olumlu buluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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