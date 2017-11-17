İYİ Parti'den NATO tepkisi
İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabından NATO'ya tepki gösterdi.
İYİ Parti'den NATO'da yaşanan skandalla ilgili açıklama geldi.
Partinin resmi Twitter hesabından, "
#iyiparti olarak bir NATO ülkesi olan Norveç'de Atatürkümüze ve Sn Cumhurbaşkanı'na yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. NATO Genel Sekreteri'nin özür dilemesini olumlu buluyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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