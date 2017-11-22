İYİ Parti'den Srebsenitsa açıklaması

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, Srebsenitsa soykırımında Sırp askerlerin komutanlığını yapan ve 'Bosna Kasabı' olarak bilinen Ratko Mladic'e müebbet hapis cezası verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 8 bin Bosnalının katliam emrini veren eski Sırp komutan Ratko Mladic'e soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş kanunlarını ihlalden müebbet hapis cezası verdi.

'Bosna Kasabı' olarak bilinen Mladiç'e verilen ceza Türk basınında geniş yankı bulurken, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında “eski Yugoslavya’nın başına gelenler, her bakımdan Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşadığı en büyük insanlık faciasıydı” diyen Çıray, bu insanlık faciasının en trajik ve kanlı sayfalarının Ratko Mladiç tarafından yazıldığını vurguladı.

Çıray açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sekiz bin Müslüman Boşnak kardeşimizin, Avrupa’nın tam göbeğinde Birleşmiş Milletler’in emrindeki Hollanda Barış Gücü’nün gözetimine ragmen, göz göre katledilmiş olmaları, Avrupa yakın tarihinin en utanç verici hadisesidir, Birleşmiş Milletler emrindeki Hollanda Barış Gücü için, asla silinemeyecek kanlı bir lekedir!

Eğer bu trajik olayın önüne geçilmiş olsaydı, bugün çok daha etkin ve etkili Birleşmiş Milletlere, NATO ve AB’ye yönelik uluslararası güvenin çok daha yüksek düzeyde seyrettiği bir dünyaya şahit olabilirdik.”

“LAHEY ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KARARI EVRENSEL BARIŞ VE ADALETE İNANCI TAZELEYECEKTİR”

İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray açıklamasını şu cümlelerle noktaladı:

“Bununla birlikte Bosna Kasabı’nın soykırım suçundan müebbet hapisle cezalandırılması, başta Bosnalı kurbanların aileleri ve sevdiklerinin sonsuz acılarını bir nebze olsun yatıştıracak, gerek Bosnalılar, gerekse Bosna’yla çok güçlü tarihi ve

kültürel bağları bulunduğu için bu trajedinin ıstırap ve kederini kalbinde hissetmiş olan Türk Milleti ‘Srebsenitsa Kurbanlarının ebedi istirahatgâhlarında artık huzur içinde uyuyacakları” düşüncesiyle teselli bulacaklardır.

Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bu kararı evrensel barış ve adalet inancını tazeleyip pekiştirecektir. Bu karar, ayrıca, coğrafyalarda benzer cürümlere teşebbüs edenlere veya edecek olanlara, muhtemel akıbetlerini ibret verici bir şekilde göstermesi bakımından çok önemlidir.

Başta Genel Başkanımız Meral AKŞENER olmak üzere, İYİ Parti olarak, kararın özellikle bölgemizdeki çok tehlikeli gelişmeler karşısında uluslar üstü kurumlara küresel güveni artırıp, evrensel barış ve adalet fikrinin tazelenmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Bu vesileyle Srebrenitsa’da kaybettiğimiz kardeşlerimizi bir kere daha saygı ve rahmetle anıyor, ailelerinin ve sevdiklerinin, Bosnalı kardeşlerimizin ve Türk Milleti’nin, adaletin yerini bulmuş olmasıyla hissedecekleri buruk teselliyi sonuna kadar paylaştığımızı deklare ediyoruz…