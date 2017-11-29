İYİ Parti'den Zarrab açıklaması

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Çıray, ABD'de devam eden Zarrab davasına hükümetin tutumunu eleştirerek "İktidar için siyasi bir fiyaskodur" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. ABD'de devam eden Reza Zarrab davasına değinen Çıray, davanın Türkiye'nin ekonomi ve dış politikası açısından belirleyici hale gelmesini "siyasi bir fiyasko" olarak nitelendirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında açıkladığı belgelere ilişkin gelen bir soruya da cevap veren Çıray, "Ahlaki olarak siyasetçilerin yakınlarının ne yapmaları gerekiyorsa onları yapmalılar" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de vergi toplanamadığı ve ekonomi üretemez hale geldiği için zamlarla, dolaylı vergiler adı altında vatandaşların cebinden, toplam vergilerin yüzde 67'sinin alındığını savunan Çıray, bunun, Anayasanın vergi toplamayla ilgili maddelerine de aykırı olduğunu belirtti.

"AK Parti hükümetlerinin yanlış ekonomi politikaları artık vatandaşlarımıza zam ve pahalılık olarak yansımaktadır" diyen Çıray'ın açıklamaları şöyle:

"Hiç kimse AK Parti'nin yanlış iç ve dış politikaları sonucu ortaya çıkan zam ve zulme, 'dış kaynaklı komplo' demek hatasını göstermesin. Bu bir bahanedir. Feneriniz, Amerikan Merkez Bankası olmuşsa, o zaman yerli ve milli olmaktan söz edemezsiniz. Her kuruşluk kur artışı, Türkiye'ye 4,3 milyar lira olarak yansıyor."

ZARRAB DAVASI

İYİ Parti olarak biz, Rıza Zarrab davasının negatif etkilerinin, özellikle bankacılık sistemimiz üzerinden tüm finans dünyamızı derinlemesine etkileyebileceği konusunda, AK Parti'nin ekonomi yönetimini uyarmayı yapıcı muhalefet anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz.

İYİ Parti, hem Rıza Zarrab hem de YPG sorununda, Türkiye'nin ve Türk milletinin yüksek çıkarlarını gözetmeye kararlıdır. Bu konuda, hükümete destek anlamında üzerimize ne düşüyorsa içeride ve dışarıda, batılı müttefiklerimiz nezdinde her türlü girişimi yapmaya ve Türkiye'nin, Türk milletinin iyi olması için elimizden gelen azami gayreti sarf etmeye kararlıyız. Bizim, AK Parti dış politikalarını eleştirmemiz, dış dünyanın yanında yer aldığımız anlamına gelmez ve gelemez."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Çıray, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin yöneltilen soruya, şu yanıtı verdi:

"Dün, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelerin, hukuki değerlendirmesinden daha çok bir tutum ve ahlaki değerlendirmeyle yorumlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu iddiaların, dekontlar gösterildiğine göre doğru olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ahlaki olarak siyasetçilerin yakınlarının ne yapmaları gerekiyorsa onları yapmalılar ve diğer yandan bu miktar paraların, kanunlarımızda olmasa dahi kamu vicdanını tatmin etmek açısından nasıl ve nerelerden kazanıldığını da ifade etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu tartışmaya biz bu açıdan bakıyoruz."

"Bu durumda Sayın Erdoğan'ın ne yapması gerekir?" sorusu üzerine ise Çıray, şunları kaydetti:

"Burada itham Sayın Erdoğan'a değil. İtham, ona yakın olan bazı kişilerle ilgili. Bu konudaki polemiğe biz bir yorum yapmak istemeyiz. Karar kendilerinin. Türkiye'nin ekonomisi, milli güvenliği ve sosyal hayatı için bu kadar önemli olan iddiaların, o seviyede tartışılmasını, bir kayıkçı kavgasına dönüştürülmesini olumlu bulmuyoruz. Biz, gerçekler ve olgular üzerinden siyaset yapmayı tercih ediyoruz."