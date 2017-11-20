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İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan ekonomiyle ilgili çarpıcı tespitler
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan ekonomiyle ilgili çarpıcı tespitler
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında ekonomiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
20 Kasım 2017 Pazartesi 11:57
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