İYİ Partili İsmail Ok: "Bunlar gardırop Atatürkçüleri"

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AKP'nin Atatürk'le ilgili tavrına tepki gösterdi. Hükümetin Atatürk yaklaşımını samimi bulmadığını söyleyen Ok, "Gardırop Atatürkçüleri" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AKP İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman'ın yeniden TBMM Başkanlığına aday olmasını eleştirerek, "Yeniden aday gösterdiğiniz Sayın İsmail Kahraman, bırakın Atatürkdemeyi Gazi unvanını bile kullanmadı. 'Mustafa Kemal' dedi. Kahraman'ı yeniden aday göstermekle Atatürkçülüğünüzü nasıl izah edeceksiniz? Bu gardrop Atatürkçülüğüdür" dedi.

Ok, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürkçü söylemleriyle yeni bir gömlek giydiğini, İYİ Parti olarak bu durumdan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söylemlerinde samimi olmasını temenni ettiklerini ifade eden Ok, Atatürkdüşmanı olduğunu iddia ettiği birkaç isim ile Erdoğan'ın yakın geçmişte aynı fotoğraf karesinde yer almasının bir çelişki yarattığını öne sürdü.

"BU, GARDIROP ATATÜRKÇÜLÜĞÜDÜR"

Erdoğan'ın Atatürkçülüğü yeni keşfettiğini savunan Ok, "Bunu anlamaya çalışıyoruz. Fakat, daha dün denecek kadar yakın bir tarihte Atatürk'e hakaret suçundan mahkum olmuş bir başka meczubu 29 Ekim'de külliyede ağırlıyor. Hangi sözünüze inanacağız? Yeniden aday gösterdiğiniz Sayın İsmail Kahraman, bırakın Atatürk demeyi Gazi unvanını bile kullanmadı. 'Mustafa Kemal' dedi. Kahraman'ı yeniden aday göstermekle Atatürkçülüğünüzü nasıl izah edeceksiniz? Bu gardrop Atatürkçülüğüdür. İYİ Parti çıkmasaydı Atatürk aklınıza gelmeyecekti." diye konuştu.

Ok, hükümetin 2020 yılında 4 lira olmasını öngördüğü dolar kurunun şimdiden 4 liraya yaklaştığını ifade ederek, asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü söyledi.

"17-25 ARALIK'TAN SONRA BANK ASYA'YLA BAĞLANTISI DEVAM EDEN KİMDİ?"

"FETÖ ile mücadelede Bank Asya'da kırıntı şeklinde hesabı bulunan kamu çalışanlarının işlerine son verilirken, istifa eden belediye başkanlarından birinin yerine geçen bir ismin 17-25 Aralık sonrasında bu banka ile ilişkilerini sürdürdüğü" şeklinde ciddi bir iddianın bulunduğunu öne süren Ok, "Bu kişi 17-25 Aralık arifesinde Bank Asya'dan yüklü miktarda kredi çekiyor. 17-25 Aralık sonrasında Bank Asya ile ilişkisi devam eden bu isim kimdir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu ismi açıklamalıdır." dedi.

"NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN"

İsmail Ok, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajının düşürülmesi konusunu tartışmaya açtığını anımsatarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunda yüzde 50 artı 1 barajını destekleyen Bahçeli'nin, yüzde 10'luk seçim barajının ağır olduğunu belirttiğini söyledi.



İYİ Parti'nin baraj problemi olmadığını öne süren Ok, "Koltuklarını korumak adına, saltanatlarını sürdürmek adına birileri Türkiye'ye yüzde 50 artı bir gibi bir baraj dayattı. Şimdi de bunun içinden nasıl çıkacağız diye debelenip duruyorlar. Ne haliniz varsa görün." ifadelerini kullandı.