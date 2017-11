İYİ Partili İsmail OK'tan Hükümet'e sert eleştiri

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında eğitim başta olmak üzere Hükümet'e sert eleştirilerde bulundu.

Hükümetin eğitim politikasını eleştiren İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "İyi Parti olarak iktidara geldiğimizde eğitimin bütün bileşenlerini sistemin içine dahil ederek Türkiye'yi ilk 5 yılda dünyada ilk 10 ülke arasına, 10 yılda ile ilk 5 ülke arasına çıkaracağımızın sözünü veriyoruz" dedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Ok, "eğitimde devrim" diye getirilen her sistemin bir önceki sistemi arattığını öne sürdü.

"TÜRK GENÇLİĞİNİN AYDINLIK GELECEĞİ KARARTILMIŞTIR"

Bütün okulların Anadolu Lisesi yapılmasının eğitim kalitesinin dibe vurmasının nedenlerinden olduğunu iddia eden Ok, "Liyakatsız atamalar sonucu Türk gençliğinin aydınlık geleceği karartılmıştır. Eğitimde akşamdan sabaha yapılan sistem değişikliği bir nesli daha yok edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Her velinin, çocuğunun kaliteli okullarda eğitim almasını isteyeceğini vurgulayan Ok, "Eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırdınız. Getirdiğiniz sistem ile varoşlarda yaşayan çocukların kaliteli eğitim alma imkanını yok ettiniz. Parası olan veya sahte ikamet adresi alanlar iyi eğitim alacak. Veliler, artık nitelikli okulların bahçesini gören daire arayacak. Yeni sınav sisteminde en çok emlakçılar kazanacak." diye konuştu.

Ok, bir öğrencinin nitelikli liseye girebilmesi için sadece 60 sorunun sorulacağını ve 60 soru ile çocukların geleceğinin belirleneceğini anlattı.

Objektif olarak bakıldığında 60 soru ile çocukların gerçek başarısının tespitinin bilimsel anlamda mümkün olmadığını savunan Ok, yeni sistemin hiç bir ilmi dayanağının bulunmadığını öne sürdü.

Eğitim ve öğretim yılı sonunda öğrenci yerleştirmede kaos yaşanacağını iddia eden Ok, "Çocuklarımızın geleceği karartılacak, velilerimizin maddi ve manevi emeği yok edilecek. AK Parti hükümetleri çocuklarımızın geleceğini karartmıştır. İyi Parti olarak iktidara geldiğimizde eğitimin bütün bileşenlerini sistemin içine dahil ederek, Türkiye'yi ilk 5 yılda dünyada ilk 10 ülke arasına, 10 yılda ise ilk 5 ülke arasına çıkaracağımızın sözünü veriyoruz." dedi.

"KÜÇÜK ESNAFI BİTİRİRSİNİZ"

İsmail Ok, hükümetin tarım politikasını da eleştirerek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın iyi niyetinden şüphe duymadıklarını ancak iyi niyetin tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Tarım ve hayvancalık konusunda ithalat politikasının terk edilmesi gerektiğini savunan Ok, "Yaptığınız her ithalat Türk tarımına bir darbedir. Bu ithalat politikası ile sadece yabancı ülkelerin çiftçilerini kalkındırmaktasınız. Mağazalarda ithal et satarak küçük esnafı bitirirsiniz. Bu haksız rekabettir. Buzağı ölümleri ülkemizde yüzde 15 seviyesindedir. Her yıl yaklaşık 500 bin buzağı ölmektedir. Buzağı ölümlerini durdurduğumuzda canlı hayvan ithalatının da kendiliğinden önüne geçilmiş olacak. İyi Parti olarak iktidara geldiğimizde, 3 yılda Türkiye kendi kendine yetecek sağlıklı kırmızı et üretimini gerçekleştirecektir. 5 yılda ise Türkiye kırmızı et ihraç edecek seviyeye gelecektir. Bunun için öncelikle ucuz ve kaliteli yem üretimine geçilmelidir." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ DİLEKÇESİ BAKANLIKTA

Ok ayrıca, İyi Parti Balıkesir Milletvekili olarak İçişleri Bakanlığına dilekçe verdiklerini, başvurularının da bakanlık tarafından alındığını söyledi. İsmail Ok, parti genel merkezinden de cuma günü TBMM Başkanlığına ilgili yazının gönderildiğini, araya hafta sonu girmesi nedeniyle yazının henüz ulaşmadığını aktardı.