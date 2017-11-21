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İYİ Partili İsmail Ok'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çok sert tepki

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İYİ Partili İsmail Ok'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çok sert tepki
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, canlı yayında ırkçı söylemde bulunan yandaş gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya çok sert tepki gösterdi.

Yandaş gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV ekranlarında söylediği sözlerin yankıları devam ediyor.

Kütahyalı, bir spor programında Boşnaklarla ilgili skandal sözler sarf ederek, tüm şimşekleri üzerine toplamıştı.

Kütahyalı'nın sözlerine bir tepki de İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'tan geldi.

Savcıları konuyla ilgili göreve çağıran Ok, skandalın yaşandığı kanala en sert cezanın verilmesini talep etti.

İYİ Parti olarak konunun takipçisi olacaklarını kaydeden Ok, şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK VE YARGI GÖREVE"

"Havuz medyasının beslemesi tetikçi ROK'nın program yaptığı kanaldan kovulmasıyla bu çirkin olayın üzeri örtülemez. Öncelikle Boşnak Kardeşlerimizin şahsında Türk Milletinden özür dilenmeli.

İğrenç ve ahlaksızca programlar yapan bu kanal hakkında RTÜK ve Yargı derhal harekete geçmeli ve hukuk kuralları içerisinde en sert bir şekilde cezalandırılmalıdır.

"ARTIK KÖTÜLERE YER YOK ÇÜNKÜ İYİ PARTİ VAR"

ROK'nın Boşnak kardeşlerimize yaptığı ırkçı hakaret dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti savcıları derhal harekete geçmeli ve yapmış olduğu bu ahlaksız hakaretin hesabı sorulmalıdır. Boşnak kardeşlerimize yapılan bu iğrenç hakaret milletimizi derinden üzmüş ama; millet olma bilincimizi pekiştirmiştir.

İYİ Parti bu iğrenç olayın takipçisi olarak Boşnak kardeşlerimizin hukukunun korunmasını sağlayacaktır. Artık kötülere yer yok. Çünkü İYİ Parti var. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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