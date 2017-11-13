İYİ Partili Ümit Özdağ'dan hükümete kritik sorular

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, sosyal medya hesabından hükümete yüklendi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Twitter hesabından hükümetin politikalarına tepki gösterdi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) İYİ Parti kurulduğu için yüklü zam yapılmadığını ifade eden Özdağ, hükümete seslenerek "İYİ Parti kurulmasaydı Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde kaç artacaktı?" diye sordu.

İktidar partisine iki soru daha yönelten Prof. Dr. Özdağ, "Siz ve çocuklarınız Türkiye'nin yollarını, köprülerini, barajlarını kullanıyorsunuz. O halde vergiyi niye Malta'ya ödüyorsunuz? Maltalılar da bize vergi verecek mi?" ifadelerini kullandı.