İYİ Partililer 'Kutlu Şehir Ahlat’ı' Paylaşıyor

Türklerin Anadolu’daki bin yıllık izlerini taşıyan, bin Yıllık Türk tarihine şahitlik eden Ahlat’ın tanıtım klibi 'Kutlu Şehir Ahlat' sosyal medyada İYİ Partililer’in ilgi odağı oldu.