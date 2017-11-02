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İYİ Partililer 'Kutlu Şehir Ahlat’ı' Paylaşıyor
İYİ Partililer 'Kutlu Şehir Ahlat’ı' Paylaşıyor
Türklerin Anadolu’daki bin yıllık izlerini taşıyan, bin Yıllık Türk tarihine şahitlik eden Ahlat’ın tanıtım klibi 'Kutlu Şehir Ahlat' sosyal medyada İYİ Partililer’in ilgi odağı oldu.
02 Kasım 2017 Perşembe 10:45
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