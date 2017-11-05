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İYİ Partililer TÜYAP'ta ilgi odağı oldu

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İYİ Partililer TÜYAP'ta ilgi odağı oldu
iYİ Parti kurucular kurulu üyelerinden, Prof. Dr. Ümit Özdağ, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Emekli SAT Komandosu Kurmay Albay Ali Türkşen ve gazeteci-yazar Vedat Yenerer TÜYAP Kitap Fuarı'nda bir araya geldi ve çeşitli standlarda kitaplarını imzaladı.

İYİ Parti'nin tanınmış isimleri İstanbul'da TÜYAP Kitap Fuarı'nda buluştu. 'Haberayyıldız'ın haberine göre katılımın oldukça yoğun olduğu gözlenen fuarda İYİ Parti'liler ilgi odağı oldu. Prof. Dr. Ümit Özdağ, Prof Dr. Yusuf Halaçoğlu, Emekli SAT komandosu Kurmay Albay Ali Türkşen, Şahin Aslantaş, Erhan Özkan ve gazeteci-yazar Vedat Yenerer kitaplarını imzaladı.

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Prof Dr. Ümit Özdağ ve gazeteci-yazar Vedat Yenerer Kripto Yayınevi'ne uğrayarak Nuray Bilgili ve Özcan Yeniçeri ile görüştü. Yine bu yayınevinden çıkan kitaplarını imzaladı.İYİ Parti'ye ilginin yüzleri güldürdüğü 36. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı 12 Kasım 2017 saat 19.00'da  son bulacak.

 

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