İYİ Parti’nin başkan adayı Yusuf Halaçoğlu

Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti'nin Meclis Başkanlığı seçimlerindeki adayı, Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu oldu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın görev süresi 22 Kasım 2017 tarihinde sona eriyor. Meclis Başkanlığı adaylığı için başvurular Pazartesi günü başladı ve 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 24.00’te sona erecek.

ADAYLAR BELLİ OLDU

Meclis Başkanlığı seçimlerinde; AKP, mevcut Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel’i, HDP tutuklu bulunan Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ı, MHP ise İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ı aday olarak göstermişti.

İYİ PARTİ’NİN ADAYI DA BELLİ OLDU

Meclis’in çiçeği burnunda partisi İYİ Parti’nin adayı da belli oldu. Meral Akşener’in liderliğini yaptığı partinin Meclis Başkanı adayı, Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu oldu. Yusuf Halaçoğlu parti başkanlık divanının aldığı tavsiye kararı üzerine Meclis Başkanlığına ‘Başkan adayı olmak üzere’ bir dilekçeyle başvurdu.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi; “İsmail Kahraman'ın AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı olarak gösterilmesi her bakımdan bir skandaldır. Bunun için iki noktayı vurgulamamız yeterli olacaktır. Birincisi İsmail Kahraman'ın damadı ile ilgili FETÖ’cülük iddialarıdır. Kahraman'ın bu iddialar tam bir açıklığa kavuşmadan AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı olması FETÖ'yle ilgili soruşturmaların sulandırılmasında yeni bir safhaya girildiğinin göstergesidir. Halen 15 Temmuz hain kalkışma teşebbüsü ile ilgili kurulmuş olan Komisyon'un raporunu bastırmayan birinin Meclis Başkanlığına aday gösterilmesi içe sindirilmesi zor bir durumdur.”

“AKŞENER, AK PARTİ'NİN ATATÜRKÇÜLÜĞÜNÜ TAKİPTE HAKLIYMIŞ”

Çıray Kahraman'ın adaylığını konusunda daha önemli bir eleştirileri ve itirazları olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Sayın Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkez'inin açılışı sırasında AK Partili yöneticileri kast ederek, ‘Şimdi de ‘Atatürkçü’ oldular. Ama şüphelerimiz var. Bu konudaki tutum ve davranışlarını hep birlikte takip edeceğiz,' demişti. Sayın Akşener takipte haklıymış. Daha sözlerinin mürekkebi kurumadan AK Parti iki yıl boyunca Meclis'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izini silmek için elinden gelen her türlü gayreti göstermiş olan, 1923’e ‘darbe’ diyen, Meclis’teki Atatürk resmini kaldırmaya kalkan İsmail Kahraman'ı tekrar aday gösterdi. Yani AK Parti daha ilk sınavda Atatürkçülükten çaktı! Kahraman'ın tekrar aday gösterilmesi Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin sözde Atatürk açılımının ne kadar samimiyetsiz, ne kadar hesapçı olduğunu göstermesi bakımından da aydınlatıcıdır.”

“ADAYIMIZ HALAÇOĞLU”

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray açıklamasını şöyle sürdürdü; “Genel Başkanımız Meral Akşener bu şerefli makama yakışır adaylardan biri olarak Kayseri Milletvekilimiz Sayın Yusuf Halaçoğlu'nu önerdi. İYİ Parti Başkanlık Divanı da oybirliği ile Sayın Yusuf Halaçoğlu'na Millet Meclisi Başkanlığına aday olması hakkında tavsiye kararı aldı. Sayın Halaçoğlu bundan onur duyacağını belirtti ve bugün müracaatını yapacak. Türk Milletine hayırlı-uğurlu olsun!”