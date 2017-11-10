İYİ Parti'nin Genel Merkez binası açılıyor
İYİ Parti’nin Genel Merkez binası Ankara’da açılıyor
Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti’nin uzunca bir süredir hazırlıkları devam eden Genel Merkez binası Ankara’da hizmete açılıyor.
Akşener ve parti üyelerinin hazır bulunacağı açılışın basına ve ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.
Çankaya ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 2120. Cadde’de bulunan Genel Merkez binasının açılış töreni saat 13.00’da başlayacak.
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