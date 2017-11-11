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İYİ Parti'nin Genel Merkez binası İzmir Marşı ve Fatihalarla açıldı
İYİ Parti'nin Genel Merkez binası İzmir Marşı ve Fatihalarla açıldı
İYİ Parti'nin Genel Merkez binasının açılışındaki tercihler dikkat çekti. İzmir ve 10. Yıl Marşları'yla başlayan etkinlik, Genel Merkez binasına girişte okunan Fatihalarla son buldu.
11 Kasım 2017 Cumartesi 22:20
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.