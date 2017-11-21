iYi Parti'nin kongre tarihi belli oldu

İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen Genel İdare Kurulu üyeleri, 10 Aralık 2017 tarihinde I. Olağan Kongre'yi yapma kararı aldı.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde ilk kez toplanan Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, ilk kongrenin tarihini belirledi.

GİK'te alınan karara göre İYİ Parti, 10 Aralık 2017 tarihinde I. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirecek.

Saat 11.00'de başlayacak kongre parti genel merkezinde yapılacak.

BASKIN ERKEN SEÇİM İÇİN TEDBİR

İl ve ilçelerdeki atama ve teşkilatlanma süreci devam eden İYİ Parti'nin, kongre kararı almasının arkasında baskın erken seçim ihtimali olduğu öğrenildi.

Siyasi partiler kanununa göre kongresini yapmamış partiler seçimlere katılma hakkı elde edemiyor.

İYİ Parti'nin olası bir erken seçim durumunda yarış dışı kalmamak için 10 Aralık'ta kongreye gideceği ve böylece seçimlere katılmasının önünde herhangi bir engel kalmayacağı öğrenildi.

KURUCULAR DELEGE OLACAK

İYİ Parti'nin il ve ilçe kongreleri henüz gerçekleşmediği için, I.Olağan Kongre'de 200 kişilik kurucular kurulu delege sayılacak.

İl ve ilçelerde yapılan teşkilatlanma çalışmalarının aynen devam edeceği bildirilirken, kongre kararının mevcut teşkilatları etkilemeyeceği öğrenildi.