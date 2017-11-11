Bugünkü YENİÇAĞ »

İYİ Parti'nin resmi web sitesi açıldı!

»
İYİ Parti'nin resmi web sitesi açıldı!
İYİ Parti’nin resmi internet sitesi yayına girdi. İyiparti.org.tr adresinden yayına giren sitede tüzük, program ve kurucular kurulunun tam listesi de bulunuyor.

25 Ekim’de kurulan, bugün genel merkezi açılan İYİ Parti’nin resmi internet sayfası da yayına girdi. Mavi ve sarı tonlarının hakim olduğu sitede, parti tüzüğü ve programının son haline de yer verildi.

Kurucular kurulu, genel idare kurulu ve başkanlık divanı üyelerinin de yer aldığı sitede, Meral Akşener’in son yaptığı faaliyetlere de özel bölüm ayrıldı.

ÜYELİK İŞLEMLERİ SİTEDEN YAPILABİLECEK

İyiparti.org.tr adresinden yayına giren sitede, partiye üye olmak isteyen vatandaşlar için özel bölüm ayrıldı.

“Partiye üye olun” butonunu tıklayan kullanıcılar, gerekli bilgileri doldurduktan sonra partiye elektronik başvurularını gerçekleştirip, üyelik sürecini başlatabilecekler.

  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    MHP Trabzon Arsin'de İYİ Parti istifasıMHP Trabzon Arsin'de İYİ Parti istifasıİYİ Parti sosyal medyada gündem olduİYİ Parti sosyal medyada gündem olduİYİ Parti'nin resmi web sitesi açıldı!İYİ Parti'nin resmi web sitesi açıldı!Kılıçdaroğlu: 'Atatürk hepimizin ortak değeridir'Kılıçdaroğlu: 'Atatürk hepimizin ortak değeridir'Söğüt Belediye Başkan’ı Halil Aydoğdu İYİ Partiye GeçtiSöğüt Belediye Başkan’ı Halil Aydoğdu İYİ Partiye GeçtiMHP'li Semih Yalçın'dan 'Seçim Barajı' açıklamasıMHP'li Semih Yalçın'dan 'Seçim Barajı' açıklamasıBakan Fakıbaba'dan Kılıçdaroğlu'na 60 liralık tazminat davası!Bakan Fakıbaba'dan Kılıçdaroğlu'na 60 liralık tazminat davası!MHP'de baraj mesaisi yapılacak!MHP'de baraj mesaisi yapılacak!AKP'de Burhan Kuzu çabasıAKP'de Burhan Kuzu çabasıBaşbakan Yıldırım ABD'deki kritik görüşmeyi değerlendirdiBaşbakan Yıldırım ABD'deki kritik görüşmeyi değerlendirdi
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti