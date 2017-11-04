İYİ'ler değil, onlar FETÖ'cü

Adamlar, devlet yönetiminde elde ettikleri güçlerin neredeyse tamamını FETÖ'ye kullandırmışlar. Yetmemiş "Ne isteniz de vermedik" diye de hayıflanarak gerçeği ifşa etmişler. O da yetmemiş iktidarları döneminde bütün polis, teşkilatının neredeyse tamamını, yargının bir kısmını, eğitimi ve daha birçok devlet kadrolarını en mühimi de köşkün müstahkem mevkilerini yine onlara teslim etmiş, devletin girilmedik yeri kalmamış, her taşın altından FETÖ'cü çıkmış, buna rağmen hiç utanıp sıkılmadan Akşener FETÖ'cü diyor.

Peki, Akşener sahiden FETÖ'Cü olamaz mı? Türkiye'ye bir tuzak kurulması mümkün değil mi?

Elbette mümkün.

Eğer böyle ise, bunu herkesin bilmeye hakkı var. Öncelikle de bizim. Türk Milliyetçilerinin varlık sebebi ülkeni beka meselesidir. Ülkemiz yoksa biz de yokuz. Ancak "efendim bir ara yurtta sulh demişti" öyle söylediğine göre FETÖ'cüdür.

Yok, öyle değil. "Ben okudum: Bir demecinde 15 Temmuzdan sonra pek çok şey düzelecek" diyordu. "İşte buradan yakaladım. Öyle ise FETÖ'cüdür" deyip, saçmalıyorsan bu mantıktan hiç bir yere varamazsın.

Eğer böyle ilişkilendirmelerle FETÖ'cü olunuyorsa, öncelikle bütün AKP kadrolarını tek tek listeleyip, karşısına mim koyacaksın.

Tabi dertleri bu değil.

Herkes pekâlâ biliyor ki durum başka.

Nedir durum?

Durum anketlerin söylediğidir.

Baktılar ki anketler, İyi Parti için "çok iyi" diyor. Başladılar teraneye..

"Efendim bir konuşmasında Yurtta sulh dediğine göre"

Eee?

Zorla şu zekânı?

15 Temmuz darbecileri de yayınladıkları bildiride aynı cümleyi kurduklarına göre?

Öyle ise buradan ben FETÖ'cülük çıkarırım.

Çıkarırsın tabi…

Peki, ülkenin ve elbette bütün yurttaşlarımızın en kıymetle arazilerini bedava bedeva FETÖ'ye teslim edenler için zihnin neden bir çıkarım yapmıyor?

FETÖ'nün açtığı bütün okulların altında elbette imzası olanlar var. O okullar kerametle kurulmadığına göre biri müsaade etmiş. Birileri arsasını tahsis etmiş. Birileri gene ruhsat vermiş. MEB'den okul açma izni alınmış. Ve derken ruhsatı da tamamladı mı okul açılmış. Bütün bu evrakın altında, kimin onay imzası var?

Bunlar olurken dershane ve okul kurma politikaları hangi siyasi kadrolardan destek gördü? Hangi medya sesini çıkarmadı?

Hangi vekil bu işlemleri takip etti?

Var mı bir cevap?

Yok..

Bu konuyla alakalı tutuklanan, gözaltına alınan, hakkında mahkeme kararı olan var mı?

Yok..

Peki, Akşener "yurtta Sulh" dedi deyip, FETÖ'cü bağlantısı kuran akıl, mantık, iz'an, varsa vicdan, kaldıysa ahlak, neden susuyor? Niçin hiçbir bağlantı kurup aziz milletimizi aydınlatmıyor?

Mesela, o karar tutanaklarını, altında imzası bulunanları, oylama kararlarını, okul izni veren resmi devlet onay belgelerin eline alıp çıkıp televizyonlara, "işte ey millet! İşte belge..!" diye neden haykırmıyor? Niçin apaçık gerçeği dururken, yan yollara sapıyor?

Türkçe olimpiyatlarını öve öve bitiremeyen gazetecileri, köşe yazarlarını, bilumum, teşvik haberlerini neden herkesin önüne koyup, "aha FETÖ severler" demiyor?

Çünkü işine gelmiyor.

Kendileri ülkeyi anahtar teslimi verecek, ancak sen kıyısından köşesinden onlarınkine benzeyen bir cümle kurmuşsan yahut tesadüfen aynı renk kazağı giymişsen kesinlikle FETÖCÜSÜN.

Kardeşim..

Allah'tan korkun diyoruz..

Korkmuyorsunuz…

Kuldan utanın diyoruz.

Utanmıyorsunuz.

Siz nasıl canlılarsınız?

Ama halk sizin palavralarınızı biliyor. Artık namuslu insanlar sizi anladı.

Yalanın da bir sonu olacak elbet..