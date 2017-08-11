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İzdivaça katılan damat adayı kapkaçtan yakalandı

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İzdivaça katılan damat adayı kapkaçtan yakalandı
Evlilik programında yaptığı dansla tanınan damat adayı Mustafa, kapkaçtan yakalandı.

İstanbul polisi, bir kadının telefonunu kapkaç yaparak alan bir şüpheliyi gözaltına aldı. O şüpheli bir televizyonda yayınlanan evlilik programında yer alan Mustafa B. çıktı. 

Sözcü'nün haberine göre, kapkaç olayı, Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen B.H.B. isimli kadının yanına bir kişi yaklaştı. Kadının elindeki telefonu kapkaç yapan şüpheli koşarak izini kaybettirdi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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