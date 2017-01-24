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İzleyicinin tercihinde “tematik” eğilimler

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İzleyicinin tercihinde “tematik” eğilimler

Kanallar, giderek tematikleşiyor. Bunu, biraz da seyircinin tercihleri belirliyor. Bu durumun en net görüldüğü alan, spor. Eskiden, hatırlarsınız, her büyük kanalda pazar akşamları futbol tartışma programları yayınlanırdı. Şimdi TRT’nin “Stadyum” programı dışında bunun örneği kalmadı. Nedeni, seyircinin bu tür programları Lig TV, NTV Spor, TRT Spor gibi spora özel kanallarda izlemeyi tercih etmesi. Yarışma programlarının platformuysa TV 8 oldu. Bu kanalda yayınlanan her yarışma rekabete 1-0 önde başlıyor. Diğer kanallarda yayınlanan yarışmaların sayısının da, izlenilirlik oranlarına koşut olarak giderek azalacağını düşünüyoruz. Buna karşılık TV 8’de, ne kadar başarılı dizi yayınlarsanız yayınlayın, tutmuyor. Komediyi de denediler, dramı da. Ama olmadı. Dizilerin izlendiği kanallar ise, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Fox TV ve biraz da TRT 1 olarak kabulleniliyor, izleyici bazında.

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