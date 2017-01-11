İzmir Adliyesi önündeki saldırıyı TAK üstlendi.

Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre; İzmir Adliyesi önünde silah ve bombalı araçla düzenlenen ve biri polis 2 kişinin şehit olduğu, 2 teröristin öldürüldüğü saldırıyı TAK üstlendi.

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