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İzmir Adliyesi önündeki saldırıyı TAK üstlendi.

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İzmir Adliyesi önündeki saldırıyı TAK üstlendi.
Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre; İzmir Adliyesi önünde silah ve bombalı araçla düzenlenen ve biri polis 2 kişinin şehit olduğu, 2 teröristin öldürüldüğü saldırıyı TAK üstlendi.

Ayrıntılar gelecek...

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