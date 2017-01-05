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İzmir Adliyesi yasa boğuldu!

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İzmir Adliyesi yasa boğuldu!
İzmir Adliyesi hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne bomba yüklü araçla gelen teröristleri durduran polis memuru Fethi Sekin’in şehit olması, uzun yıllardır görev yaptığı adliyede derin acı yarattı.

Saldırı sonrası uzun süre Adliye’de tutulan hakim ve savcıların Sekin’in şehitolması üzerine adeta yıkıldığı öğrenildi.

Başta hakim ve savcılar olmak üzere adliye çalışanlarının gözyaşılarını tutamadığı belirtildi.

Polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil doğumlu olduğu öğrenildi. 

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