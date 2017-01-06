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"İzmir beni affet"

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"İzmir beni affet"
İzmir'deki terör saldırısı sonrası, sanatçı Sıla, 7 Ocak'ta İzmir Arena'da vereceği konseri iptal ettiğini duyurdu.

‘Mürekkep’ isimli altıncı stüdyo albümünü yaz başında çıkaran Sıla, 7 Ocak’ta İzmir Arena Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacaktı. Ancak yaşanan hain terör saldırısı sonrası ünlü sanatçı, konserin iptal olduğunu duyurdu.

Sosyal medyadan duyuru paylaşımı yapan Sıla; “İzmir, affet. Gelemeyeceğim ben” notu düştü.

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