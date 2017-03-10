İzmir Marşı, kötü tezahürat sayılır mı?

TRT 1’in canlı olarak yayınladığı Olimpiyakos - Beşiktaş Avrupa Ligi maçı, geç bir saatte ekrana gelmesine rağmen, birçok iddialı diziyi geride bırakarak gün birincisi oldu. Atina’daki maçta 32 bin kişilik stadyum, tamamen doluydu. Bu seyirciler arasında 200 kadar da Beşiktaş taraftarı vardı. İlk düdükle beraber, yoğun bir tezahürata başlayan Yunan taraftarların ritmi, Beşiktaş’ın golünden sonra hızını kaybetti. Önceleri cılız bir şekilde duyulan Türk taraftarların sesi, maçın sonuna doğru, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı ve İzmir Marşı’yla 30 bin Yunan taraftarın sesini bastırdı. Bir Yunan takımıyla oynanan böylesine önemli bir maçta, bu marş ve slogan önemliydi. Ama TRT, bu sesler yükseldiğinde yayının sesini kısmayı tercih etti. Yayıncı kuruluşlar, kötü ve küfürlü tezahüratlarda haklı olarak bunu yapıyorlar. TRT, bu coşkuyu kötü tezahürat kategorisinde mi değerlendirdi, acaba?