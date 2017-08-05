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İzmir Marşı okunmasına Erdoğan nasıl tepki verdi?

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İzmir Marşı okunmasına Erdoğan nasıl tepki verdi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fenerbahçe yönetimiyle birlikte Strum Graz maçını izlerken, tribünlerde hep bir ağızdan okunan İzmir Marşı çok konuşuldu.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçe maçını izlemesine değindi.

"Dün Aziz Yıldırım’la konuşup Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fenerbahçe maçına gelmesi ile ilgili merak ettiklerimi sordum" diyen Özkök, yazısında maçta yaşananlarla ilgili merak edilenlere yer verdi.

Özkök'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Dün Aziz Yıldırım’la konuşup Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fenerbahçe maçına gelmesi ile ilgili merak ettiklerimi sordum.

-Siz mi davet ettiniz yoksa Sayın Cumhurbaşkanı kendisi mi gelmek istedi?

“Cumhurbaşkanlığı’ndan telefon ettiler. Cumhurbaşkanı’nın geleceğini bildirdiler.”

*

- Özel bir hazırlık yapıldı mı?

“Tabii, Cumhurbaşkanlığı’nın güvenlik görevlileri önceden gelip hazırlık yaptı. Biz de aşağıda kapıda karşıladık.”

- Maç sırasında nasıldı?

“Gayet iyiydi. Takımın rakibini elemesinden memnun kaldı.”

*

- İzmir Marşı söylendiğinde tepkisi ne oldu?

“Soyunma odasına indik, çıkarken söylediler. Tepkisi falan olmadı. Gayet normaldi.”

*

- Siz ne söylediniz?

“Gelmesine çok sevindiğimizi, ne zaman isterse onu ağırlamaktan zevk alacağımızı söyledim.”

*

Ben de bir Fenerbahçeli olarak gelmesine çok sevindim."

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