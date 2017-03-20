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İzmir Marşı'ndan Atatürk'ü çıkarıp Soylu'yu koydular!

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İzmir Marşı'ndan Atatürk'ü çıkarıp Soylu'yu koydular!
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Güngören'de bir toplantıya katıldı. Soylu kürsüye İzmir marşının sözlerini "Trabzon'un dağlarında çiçekler açar. Yaşa Süleyman Soylu Paşa.." şeklinde değiştirip söyleyenlerin tezahüratlarıyla geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güngören Erdem Beyazit Kültür Merkezi’nde Güngören Trabzonlular Derneği etkinliğine katıldı ve burada bir konuşma yaptı.

Bakan Soylu’nun konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldiği sırada salondan İzmir marşının sözlerinin değiştirilerek söylendiği duyuldu. İzmir marşı, “Trabzon’un dağlarında çiçekler açar, yaşa Süleyman Soylu paşa yaşa” şeklinde söylendiği sırada Bakan Soylu salondakilere teşekkür etti.

Salondaki grup İçişleri Bakanı’nın adının geçtiği sloganla tezahüratını sürdürdü. Salonda bu kez “Oley.. Oley.. Süleyman Soylu.. Hainlerin korkusu Süleyman Soylu..” şeklinde slogan yükseldi. İçişleri Bakanı Soylu salondakilere hitaben konuşmasına, onlara Cumhurbaşkanı’nın selamını getirdiğini söyleyerek başladı.

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