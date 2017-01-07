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İzmir saldırısında flaş gelişme

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İzmir saldırısında flaş gelişme
İzmir Adliyesi’nde 2 kişiyi şehit eden teröristlerden birinin parmak izinden K.Maraş Elbistan nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Diğer iki teröristin ise Suriye’den Mardin’e, 28 Aralık’ta da İzmir’e geldiği ileri sürüldü.

Saldırıda kullanılan iki aracı satın alan teröristlerin kaldığı evin sahibi A.K.’nın 1 Ocak'ta Hakkâri’den Irak’a gittiği tespit edildi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, PKK’nın ‘özel kuvvetler’ biriminde eğitim aldığı belirlenen iki terörist Suriye’den önce Mardin’e geldi. 28 Aralık’ta İzmir’e geçen teröristler Bornova’da, Kızılay Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 20 adresinde bir daire kiraladı. Evin sahibi A.K., saldırganlar için iki araç satın aldı.

Bombalı saldırıda kullanılan 09 HL 613 plakalı araca 11 bin, kaçış için kullanılacak 45 LV 414 plakalı araca 12 bin lira ödendi. A.K., ruhsatları üzerine aldığı araçları teröristlere teslim etti.

Teröristler kaçmak için kullanacakları 45 plakalı aracı adliyenin yakınında bir alana park etti. Olay günü 09 plakalı bombalı araçla adliyeye geldiler.

Teröristlerden biri, yolun karşısında içinde roketatar ve el bombaları bulunan biri gitar çantası iki çantayla indi. Diğeri, araçla adliye girişinde polis noktasının önünde polis motosikletine çarptı. Terörist araçtan inip kaçmaya başladığı sırada trafik polisi Fethi Sekin havaya ateş açtı. 

Polise ateş açan terörist, araçtaki bombayı patlattı. Karşı kaldırıma geçen teröristin peşine düşen Sekin, birini vurarak etkisiz hale getirdi. Diğer teröristse çantadan roketatar ve bombaları çıkarmaya çalıştı. Polis memuru Sekin kurşunu bitince geri dönmeye çalışırken sırtından vuruldu. Diğer terörist polislerce öldürüldü.

Adliyenin içine girmeye çalıştıkları belirtilen teröristlerden birinin üzerinden ‘Ali Altun’ adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. 

Kahramanmaraş Elbistan nüfusuna kayıtlı teröristin Dicle Üniversitesi öğrencisi olduğu ve 2015’te PKK’ya katıldığı öğrenildi. İkinci teröristin de kimliği tespit edildi ancak kesinleştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Patlatılan bombanın ise 150 kilo olduğu öğrenildi.

Saldırıyla ilgili 18 kişi gözaltına alınırken, inşaat firmalarında çalışan A.K.’ya ait evde gerçekleştirilen aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Saldırıda kullanılan araçları aldığı belirlenen A.K.’nın 1 Ocak’ta Hakkâri Esendere Sınır Kapısı’ndan Irak’a geçtiği kameralardan tespit edildi.

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