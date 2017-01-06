"İzmir saldırısını o örgüt yaptı"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İzmir Adliyesi'nde açıklama yapıyor. Bozdağ saldırıyı düzenlenen terör örgütünün PKK olduğu konusunda tereddüt olmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıda 3 avukatın 2 polisin ve 2 sivilin yaralandığını açıkladı. Bozdağ, “Saldırıda 18 gözaltı yapıldı. Teröristlerin kimlikleri belirlendi, açıklamıyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İzmir’deki saldırıyla ilgili şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bozdağ, “Teröristlerin kimlikleri belirlendi ancak güvenlik gerekçesiyle açıklamıyoruz. Eylemi PKK’nın yaptığında tereddüt yok” dedi.

"İÇERİYE GİRMEYİ PLANLAMIŞLAR"

"Teröristlerin üzerinde çıktığı malzemeye baktığınızda büyük planı Fethi Sekin cesaretiyle önlemiştir. Hepimiz ona minnetarız. Fethi Sekin büyük bir kahramanlık yaptı. Esasında 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında ÖmerHalisdemir’in yaptığı bir karanlığı nasıl sonlandırdıysa, Fethi Sekin kardeşimizin yaptığı da aynı şekilde büyük bir faciayı önlemiştir. Onların hesap edemediği gelişmeler olunca eylem erken başlıyor ve planlarını gerçekleştiremiyorlar. El bombaları var. RPG’nin ucuna takılacak tanksavar ve bu çok tesirli bir şey. 1,5 metrelik duvarı delip geçebilecek güçte. Ve bundan 7 tane var. Bizim değerlendirmemize göre patlama olduktan sonra birisi bunlarla C Blok'a saldırı yaparken öteki de el bombalarıyla saldıracak. İçeri girmeyi planlamışlar gibi görünüyor."

“Bütün Türkiye’ye, 81 ilimize karşı yapılmış bir terör saldırısıdır” diyen bulunan Bozdağ, “Terör kardeşlik hukukumuzu yok edemeyecektir. Mücadele daha da etkinleştirilerek daha da kararlı bir şekilde devam ettirilecektir. Terör örgütlerinin isimleri bir süre sonra hatırlanmayacak bile…Türkiye, yaklaşık 10 civarında terör örgütüyle eş zamanlı mücadele eden tek ülkedir.” açıklamasında bulundu.