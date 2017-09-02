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İzmir saldırısını onlar üstlendi

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İzmir saldırısını onlar üstlendi
İzmir'in Buca ilçesinde iki gün önce cezaevi otobüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırı "Halkların Birleşik Devrim Hareketi" (HBDH) adlı örgüt tarafından üstlenildi.

Sol Haber Portalı'nın aktardığına göre; saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bütün bu faşist, cinsiyetçi devlet terörüne ve hak gasplarına karşı, 31 Ağustos sabahı İzmir Buca'da, hapishane personelini taşıyan bir servis aracını bombaladık" denildi.

İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerine yerleştirilen bir bomba, cezaevi servis aracı geçişi sırasında patlatılmış, 1'i ağır, 10 kişi yaralanmıştı. Bombanın el yapımı olduğu belirlenmişti.

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