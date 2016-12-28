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İzmir şehidini uğurladı
Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen astsubay Furkan Yavaş (30), İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Gülhane Cami’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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