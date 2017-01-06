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İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
Hain saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için İzmir adliyesinde tören düzenlendi.
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