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İzmir Valisi: Veriler o örgütü işaret ediyor!

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İzmir Valisi: Veriler o örgütü işaret ediyor!
İzmir'de düzenlenen hain terör saldırısının ardından açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Elde olan veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor" dedi.

İzmir'deki hain terör saldırısı sonrası Valisi Erol Ayyıldız açıklamalarda bulundu. ValiAyyıldız, "Başımız sağ olsun hepimize geçmiş olsun. Adliye önünden bir araç geçerken polis memurlarımızın durdurmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Bu çatışmada araç içinde olan teröristler kaçarken, bombalı aracı patlattılar ve bunun sonucunda da maalesef bir polis memurumuzla bir mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı vatandaşlarımız var 5 tane. Tedavi görüyorlar. Şehitlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı emniyet güçlerimizin dikkati sonucu çok az bir zayiatla ama içimizi yakan bir şekilde atlattık. Bu teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında 2 adet kalaşnikof tüfek, ayrıca RPG 7 ve ona ait 7 tane fişek olmak üzere ve 8 tane el bombası ele geçirildi" diye konuştu.

PKK'YI İŞARET ETTİ

Vali Erol Ayyıldız, "Elde olan veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor" dedi. İkinci bir bombalı araç şüphesinin olduğunu belirten Vali Ayyıldız, "Bir araç daha tespit edildi. O da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğunu değerlendirdiğimiz bir aracı patlatarak ihtimal dahi olsa tehlike bertaraf edildi" dedi.

'ŞEHİT POLİSİMİZİN ŞÜPHESİ SONUCU...'
 

Vali Ayyıldız şöyle devam etti;

"Şehit polisimizin şüphesi sonucu asıl saldırı engellendi. Durdurmak istemesi sonucu teröristler kaçıyor. Aracı patlatıyorlar. Şehit kardeşimiz karşılık veriyor.
Tüm imkanlar ve ihtimaller değerlendiriliyor. Üçüncü şahıs… Olabilir veya olmayabilir. Başka bir yerde eylem olma ihtimaline karşı tam bir teyakkuz halindeyiz. İnşallah varsa yakalanır."

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