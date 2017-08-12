İzmir'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de sürpriz
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında, ligin yeni ekiplerinden Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu.
Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes, Schwechlen, Rotman, Castro, Scarione, Gouffran, Jahovic, Ghilas
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mauricio Isla, Josef de Souza, Mehmet Topal, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Robin van Persie
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