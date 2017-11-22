İzmir’de çatışma: Ölü ve yaralılar var…

İzmir'in Çiğli'de, çıkan silahlı kavgada 31 yaşındaki Ümmet Hüseyin Karaca öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Eski Havaalanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamuran Ülker ve Recep Ülker’in içinde bulunduğu otomobille giderken Ümmet Hüseyin Karaca yönetimindeki 35 HD 0774 plakalı, içerisinde Mustafa Gök ve Eren Gök’ün de bulunduğu otomobille karşılaştı.

Aralarında alacak konusunda anlaşmazlık bulunan iki grup birbirlerine ateş açtı.

Otomobil sürücüsü Karaca’nın vücuduna kurşun isabet etmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak durabildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, vücuduna kurşun isabet eden sürücü Karaca’nın öldüğünü belirledi. Yaralılar; Mustafa Gök ve Eren Gök ise, ambulanslarla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Olay yerinden kaçan Kamuran Ülker ve Recep Ülker’i yürütülen operasyonun ardından kısa sürede yakalanıp gözaltına aldı.