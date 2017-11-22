Bugünkü YENİÇAĞ »

İzmir’de çatışma: Ölü ve yaralılar var…

»
İzmir’de çatışma: Ölü ve yaralılar var…
İzmir'in Çiğli'de, çıkan silahlı kavgada 31 yaşındaki Ümmet Hüseyin Karaca öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Eski Havaalanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamuran Ülker ve Recep Ülker’in içinde bulunduğu otomobille giderken Ümmet Hüseyin Karaca yönetimindeki 35 HD 0774 plakalı, içerisinde Mustafa Gök ve Eren Gök’ün de bulunduğu otomobille karşılaştı.

Aralarında alacak konusunda anlaşmazlık bulunan iki grup birbirlerine ateş açtı.

Otomobil sürücüsü Karaca’nın vücuduna kurşun isabet etmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak durabildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, vücuduna kurşun isabet eden sürücü Karaca’nın öldüğünü belirledi. Yaralılar; Mustafa Gök ve Eren Gök ise, ambulanslarla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Olay yerinden kaçan Kamuran Ülker ve Recep Ülker’i yürütülen operasyonun ardından kısa sürede yakalanıp gözaltına aldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Eski Maliye Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonuEski Maliye Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonuKore Savaşı’ndan ikinci bir Ayla hikâyesi daha çıktıKore Savaşı’ndan ikinci bir Ayla hikâyesi daha çıktıDarülaceze'de akılalmaz ölümDarülaceze'de akılalmaz ölümİzmir’de çatışma: Ölü ve yaralılar var…İzmir’de çatışma: Ölü ve yaralılar var…Rektörden kendi ödeneğine yüzde 600 artışRektörden kendi ödeneğine yüzde 600 artışAdana'da rehine kriziAdana'da rehine krizi40 ilde FETÖ operasyonu40 ilde FETÖ operasyonuYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 22 11 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 22 11 2017Bozcaada da Yunan haritasına girsin mi?..Bozcaada da Yunan haritasına girsin mi?..
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti