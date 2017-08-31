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İzmir’de cezaevi servis aracına bombalı saldırı
İzmir’de cezaevi servis aracına bombalı saldırı
İzmir Buca'da, içerisinde gardiyan ve mahkumların bulunduğu, F tipi cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan bomba patlatıldı.
31 Ağustos 2017 Perşembe 11:32
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