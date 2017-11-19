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İzmir’de deprem

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İzmir’de deprem
Ege Denizi’nde, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesinin açıklarında, saat 12.14'te Ege Denizi'nde, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 27 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem, herhangi bir hasara yol açmadı. Depremin, İzmir’in merkezinde de hissedildiği belirtildi.

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