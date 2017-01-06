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İzmir'de gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

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İzmir'de gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısının ardından şüphe üzerine gözaltına alınan 2 kişi, serbest bırakıldı.

zmir'deki terör saldırısı ve çatışmanın ardından bölgede çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Terör saldırısı ile bağlantılarının olmadığı belirlenen 2 kişi, cumhuriyet savcısının talimatıyla salıverildi.

Türk bayrakları asıldı

Bu arada, saldırı ve çatışmanın yaşandığı İzmir Adliyesi önündeki İslam Kerimov Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Çevredeki iş yeri sahiplerinin de saldırıda hasar gören dükkanlarına Türk bayrağı astığı görüldü.

Patlamanın meydana geldiği polis kontrol noktası önü de güvenlik şeridiyle çembere alındı. Bazı vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla adliye önüne geldi.

Adliye önündeki caddede yaya ve araç trafiğinin de normale döndüğü gözlendi.

"Katliamı önledi"

Adliye yakınında kafe işleten Zafer Gültekin, saldırıda şehit olan polisi Fethi Sekin'i yakından tanıdığını ifade etti.

Sekin ile yaklaşık 2 yıldır neredeyse her gün görüştüklerini belirten Gültekin, "Mert, dürüst ve delikanlı bir insandı. Şehitlik mertebesine ulaştı. Fethi, canını hiçe sayarak çok daha büyük bir katliamın önüne geçti. Soğukkanlılığını kaybetmeden teröristlerin üzerine ateş açarak kendi gövdesini siper etti." dedi.

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