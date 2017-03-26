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İzmir'de on binler tek ses oldu: Diktatörlüğe HAYIR!

İzmir'de on binler tek ses oldu: Diktatörlüğe HAYIR!
MHP Genel Başkan adayı Akşener'in İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yaptığı etkinliğe on binlerce kişi akın etti. Akşener, Başkanlık sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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