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İzmir'de on binler tek ses oldu: Diktatörlüğe HAYIR!
İzmir'de on binler tek ses oldu: Diktatörlüğe HAYIR!
MHP Genel Başkan adayı Akşener'in İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yaptığı etkinliğe on binlerce kişi akın etti. Akşener, Başkanlık sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
26 Mart 2017 Pazar 19:06
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.