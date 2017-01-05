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İzmir'de patlama

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İzmir'de patlama
İzmir'de adliye yakınlarında patlama meydana geldi. Olay yerinde bir aracın yandığı bilgisi yer alırken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerinden silah sesleri geliyor.

İzmir'de adliye yakınlarında patlama meydana geldi. Olay yerinde bir aracın yandığı bilgisi yer alırken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerinden silah sesleri geliyor.

İzmir Emniyeti'nden bölgeye özel harekat ekipleri yönlendirildi.

Bölge güvenlik kordonuna alınıyor.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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