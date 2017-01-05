Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler

İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler
İzmir'de adliye yakınlarında bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Olay yerinde bir aracın yandığı bilgisi yer alırken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
İzmir'de patlama'dan yeni görüntüler
İzmir'de patlama'dan yeni görüntüler
İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler
İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler
Nihal Atsız’ı “Nihat” yaptı!
Nihal Atsız’ı “Nihat” yaptı!
2. Ordu'da darbe girişimi gecesinin görüntüleri
2. Ordu'da darbe girişimi gecesinin görüntüleri
Kamyoncular köprüyü kapattı
Kamyoncular köprüyü kapattı
Erdoğan'dan Sevr açıklaması
Erdoğan'dan Sevr açıklaması
Bahçeli'den, Başkanlığa tam destek
Bahçeli'den, Başkanlığa tam destek
O terörist saldırıdan önce Taksim'i böyle gezmiş
O terörist saldırıdan önce Taksim'i böyle gezmiş
Ortaköy saldırganının net görüntüsü
Ortaköy saldırganının net görüntüsü
Garson, Reina'daki o anlar anlattı
Garson, Reina'daki o anlar anlattı
Almanya'da PKK propagandası
Almanya'da PKK propagandası
Satranç oynayan kişi lanetlenmiştir!
Satranç oynayan kişi lanetlenmiştir!
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 05 01 2017
  • 05 OCAK 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
  • Atila Kaya'ya destek yağıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti