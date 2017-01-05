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İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler
İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler
İzmir'de adliye yakınlarında bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Olay yerinde bir aracın yandığı bilgisi yer alırken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.
05 Ocak 2017 Perşembe 16:44
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.