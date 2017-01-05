Bugünkü YENİÇAĞ »

İzmir'deki patlamaya yayın yasağı

»
İzmir'deki patlamaya yayın yasağı
İzmir'de meydana gelen patlamanın ardından iki teröristin ölü ele geçirildiği aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bu arada RTÜK patlamaya dair yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    İzmir'deki patlamaya yayın yasağıİzmir'deki patlamaya yayın yasağıMeteoroloji'den kar uyarısıMeteoroloji'den kar uyarısıİzmir'de patlamaİzmir'de patlamaReuters'ten 'Bozkurtlu' askerReuters'ten 'Bozkurtlu' askerFETÖ Darbe girişiminde ilk karar çıktıFETÖ Darbe girişiminde ilk karar çıktıEğitim-Bir-Sen'den skandal raporEğitim-Bir-Sen'den skandal raporKalın’dan İncirlik açıklamasıKalın’dan İncirlik açıklamasıReina katliamcısının 'uyruğu' tartışma konusu olduReina katliamcısının 'uyruğu' tartışma konusu oldu380 iş adamına FETÖ gözaltısı380 iş adamına FETÖ gözaltısıŞehit annesi yürekleri dağladıŞehit annesi yürekleri dağladı
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti