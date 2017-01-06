Bugünkü YENİÇAĞ »

İzmir'deki saldırıda Reina izleri

»
İzmir'deki saldırıda Reina izleri
İzmir'deki bombalı saldırıda öldürülen teröristler çatışma sırasında zaman kaybetmemek için kaleşnikof silahlarının şarjörlerini bantlamış. Bu yöntem akıllara Reina saldırısını getirdi.

İzmir adliyesinin girişinde bombalı araçla saldırı girişiminde bulunan ve polislerin dikkati sayesinde daha büyük bir facianın önlendiği saldırıda, öldürülen teröristlerin silahlarındaki detay dikkat çekti. Yerde yatan terörsitlerin kaleşnikof marka silahlarının şarjörlerinde bantlar vardı.

ZAMAN KAYBETMEMEK İÇİN BANTLAMIŞLAR

Çatışmada öldürülen teröristin kullandığı kaleşnikof silahındaki şarjorlerin ters bantlandığı görüldü. Şarjör değiştirirken vakit kaybetmemek için kullanılan bu yöntemi Reina katliamını gerçekleştiren terörist de uygulamıştı.

REİNA SALDIRGANI DA AYNI YÖNTEMİ KULLANMIŞTI

Teröristlerin çatışma esnasında zaman kaybetmemek için silahlarının şarjörlerini bantlamış olması 39 kişinin can verdiği Reina saldırısını akıllara getirdi. Gece kulübüne saldıran teröristin de görüntüler izlendikten sonra aynı yöntemi kullandığı ortaya çıkmıştı. Saldırıyı 180 kurşun sıkarak 7 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirmesi de sürekli şarjör değiştirdiğini ortaya çıkartmıştı.

GİTAR KILIFINDA SİLAH

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yanında gitar kılıfı tespit edildi. Gitar kılıfının içinde başka silahların da bulunduğu öğrenildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
PKK mağarasında TSK üniformasıPKK mağarasında TSK üniformasıİzmir'deki saldırıda Reina izleriİzmir'deki saldırıda Reina izleriKahraman polis Seki’nin babası acı haberi hasta yatağında aldıKahraman polis Seki’nin babası acı haberi hasta yatağında aldıÖğrenci servisi devrildi: 3 ölüÖğrenci servisi devrildi: 3 ölüPolis okullarına FETÖ operasyonuPolis okullarına FETÖ operasyonuKıbrıs tezgahına BM'den itirafKıbrıs tezgahına BM'den itirafReina saldırganı otoparka saklanıp polisi gözlemişReina saldırganı otoparka saklanıp polisi gözlemişGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 06 01 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 06 01 2017Şehit Fethi Sekin'in çocukları: "Babamız evde yok, kapıyı açamayız"Şehit Fethi Sekin'in çocukları: "Babamız evde yok, kapıyı açamayız"Terör İzmir'i vurdu!Terör İzmir'i vurdu!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti