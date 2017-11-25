Jailton, İstiklal Marşı sırasında bayrağa döndü
Başkent derbisinde Gençlerbirliği oyuncusu Jailton İstiklal Marşı esnasında herkesin aksine yana doğru döndü.
Spor Toto Süper Lig'de dün akşam oynanan ve 2-0 Osmanlıspor'un kazandığı başkent derbisinde İstiklal Marşı sırasında ilginç bir görüntü oluştu.
Herkesin yüzü dönükken, Gençlerbirliği oyuncusu Jailton ulusal marş sırasında bayrağa doğru döndü. Jailton'un bu hareketi, sosyal medyada takdir gördü.
Etiketler: Jailton, Gençlerbirliği, istiklal marşı
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