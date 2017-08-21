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Jandarma eğitim alanında yangın

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Jandarma eğitim alanında yangın
Çanakkale'de 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nın eğitim alanında çıkan yangın kısa sürede ağaçları tutuştururken havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Çanakkale'de 116. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı'nın bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuru otların tutuşmasıyla büyüyen yangın, askeri alan ve çevresindeki sivil sınır bölgesinde bulunan ağaçları sardı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazözleri ve söndürme ekipleri yangına karadan, bir helikopter de havadan müdahale etti.

Yaklaşık 6 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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