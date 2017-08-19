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Jandarma Genel Komutanı belli oldu

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Jandarma Genel Komutanı belli oldu
Jandarma Genel Komutanlığı görevine, Korgeneral Arif Çetin atandı.

Arif Çetin, geçen yılki YAŞ toplantısı ile Korgeneral rütbesine terfi etmiş ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atanmıştı. 

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