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Jandarma Genel Komutanı ve Donanma Komutanı belli oldu

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Jandarma Genel Komutanı ve Donanma Komutanı belli oldu
Orgeneral Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanı olmasıyla boşalan Jandarma Genel Komutanlığı görevine, Korgeneral Arif Çetin atandı. Donanma Komutanlığı'na ise Koramiral Ercüment Tatlıoğlu atandı.

15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı karargah binasında yaşanan kalkışmayı bastıran ve operasyonu yöneten Arif Çetin, geçen yılki YAŞ toplantısı ile Korgeneral rütbesine terfi etmiş ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atanmıştı. Çetin'in 31 Temmuz 2016'da atandığı bu görevi yaklaşık bir yıl sürdü ve bu kez Jandarma Genel Komutanı oldu. Çetin görevine 30 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak.

KALKAN EMEKLİ

Çetin'in bu göreve atanması kendisinden daha kıdemli olan ve Jandarma Genel Komutan vekilliği görevini sürdüren Korgeneral Ata Kalkan'ın görevinden ayrılıp, emekliliğini istemesine yol açtı. Kalkan için bugün öğleden sonra Jandarma Genel Komutanlığı bahçesinde bir veda töreni de düzenlendiği öğrenildi.

1959 doğumlu olan Ata Kalkan, 2005'de Tuğgeneral, 2010'da Tümgeneral, 2015'de Korgeneral olmuş ve Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine atanmıştı.

DONANMA KOMUTANLIĞI’NA DA ATAMA

Donanma Komutanlığı’na Koramiral Ercüment Tatlıoğlu atandı. Tatlıoğlu, FETÖ’nün 2010’daki askeri casusluk kumpasından beraat etmişti.

2010’daki askeri casusluk davası kapsamında yargılanıp beraat eden ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da alıkonulan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele geçtiğimiz günlerde istifasını vermişti.

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