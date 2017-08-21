Jandarma'da tarihi devir teslim

Jandarma Genel Komutanlığı'nda Orgeneral Yaşar Güler, görevi Orgeneral Arif Çetin'e devretti.

Orgeneral Arif Çetin'in, Jandarma Genel Komutanlığı'na atanması, Jandarma'ya içeriden atama olarak bir ilk olma özelliği taşıyor.

Görevi devreden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Yaşar Güler'in açıklamasından satır başları;

Jandarma Genel Komutanlığımız dün olduğu gibi bundan sonra da milletimizin göz bebeği olmaya devam edecektir. Bir yıl içinde sizlerle burada bulunduğum süre içinde aklını terk etmiş hainlerden arınıp, gereken dersleri çıkararak aydınlık bir gelecek kurmaktaki kararlılığımızı, teröristlerle ölümüne mücadeleye girerek mutlaka başarılı olacağımızı, mutlu ve güler yüzlü insanların çalıştığı huzurlu bir ortam yaratacağımı ve kalıcı işler yapacağımı sizlere ifade etmiştim.

Bütün birliklerimizdeki personel hep birlikte Jandarma Genel Komutanlığımızı cennete çevirdik. Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Arif Çetin'in konuşmasından satır başları;

Jandarma Genel Komutanlığı görevini çok değerli komutanım Yaşar Güler'den almam bana büyük bir sorumluluk duygusu da yüklemektedir. En büyük başarım bu güvene layık kalmak.