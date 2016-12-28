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"Japon halkı bu konuda yeminlidir!"

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"Japon halkı bu konuda yeminlidir!"
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ülkesinin 75 yıl önce düzenlediği Pearl Harbor saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Pearl Harbor’daki Amerikan deniz üssünü ziyaret eden Abe, taziye mesajının ‘içten ve ebedi’ olduğunu söyledi.

Üssü ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte ziyaret eden Abe, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, saldırıda hayatını kaybedenler için yapılan Arizona Anıtı’nı ziyaret ettiğinde hissettiklerini, sözcüklerle ifade edemeyeceğini belirtti.

ABD’ye gösterdiği hoşgörü için teşekkür de eden Abe, “Savaş dehşet verici bir şey. Bunu bir daha asla tekrarlamamalıyız. Japon halkı bu konuda yeminlidir” dedi.

ABD Başkanı Barack Obama da Abe’nin gezisinin “tarihi” olduğuna dikkat çekti.

Barack Obama, Japonya ile yaşadıklarının, savaşın en derin yaralarının dostluğun ve kalıcı barışın yolunu açabileceğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Obama, ABD’nin Japonya ile İkinci Dünya Savaşı sonrası kurduğu ilişkinin Asya-Pasifik bölgesinde barışın temelini oluşturduğunu belirtti.

ABD, Japonya’nın 7 Aralık 1941’de düzenlediği ve yaklaşık 2 bin 400 askerinin öldüğü Pearl Harbor saldırısı sonrası İkinci Dünya Savaşı’na girmişti.

OBAMA DA HİROŞİMA’YA GİTMİŞTİ

ABD Başkanı Barack Obama da bu yıl, ülkesinin 2. Dünya Savaşı sırasında 1945’te ilk atom bombasını attığı Japonya’nın Hiroşima kentini ziyaret etmişti.

Görevdeyken Hiroşima’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Obama da kullanılan atom bombası için özür dilememiş, ‘hayatını kaybedenleri onurlandırmak’ için kente gittiğini söylemişti.

ABD’nin Hiroşima’ya düzenlediği saldırıda yaklaşık 150 bin kişi ölmüş, ikinci atom bombasının Nagazaki’ye atılmasının ardından Japonya teslim olarak İkinci Dünya Savaşı’nda yenilgiyi kabul etmişti.

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