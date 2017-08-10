Japonya Savunma Bakanı: Kalkan füzeleri vururuz

Kuzey Kore'nin ABD'nin Guam Adası'na yapmayı planladığı füze saldırısını duyurmasının ardından Kuzey Kore'ye komşu olan ülkeler önlem almaya başladı.

Kuzey Kore'nin Guam adasına tarih de vererek füze saldırısı planı yaptığını duyurmasının ardından komşu ülkeler de kendi önlemlerini almaya başladı. Japonya füzelerin kendi toprakları üzerinden geçmesi halinde bunları vurabileceğini açıklarken, Güney Kore ordusu ABD ile birlikte 'sert ve acımasız bir cezalandırmaya' hazır olduklarını duyurdu.

Sputnik'in Kyodo haber ajansına dayandırdığı haberine göre; parlamentonun alt kanadında konuşan Japonya'nın yeni Savunma Bakanı İtsunori Onodera, Kuzey Kore'nin ABD'ye bağlı özerk Guam adasına olası bir füze saldırısını durdurabileceklerini açıkladı.

JAPONYA HAZIR BEKLİYOR

Füzelerin Japonya topraklarından geçmesi halinde vurulabileceğini vurgulayan Onodera, "Japonya sürekli herhangi bir olasılığa karşı kendini hazır tutuyor" ifadelerini kullandı. Bakan bu durumda Japonya'nın tümünün güvenliğini sağlama amacıyla 'kolektif meşru müdafaa' hakkını yürürlüğe sokabileceklerini ve gemiden-havaya füze savunma sistemi Aegis'e sahip destroyerini görevlendirebileceklerini vurguladı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA sabah saatlerinde, ordunun, Guam adası sularına ağustos ortası itibarıyla 4 adet orta menzilli balistik füze gönderme planı olduğunu ve füzelerin Japonya üzerinden geçeceğini açıklamıştı. Onodera'nın sözleri Japonya'nın giderek artan askeri rolünün ve daha önce sadece Japonya'ya yönelik füzeleri vuracağı şeklindeki açıklamasının değiştiğinin altını çiziyor. Japonya'da geçen yıl yürürlüğe giren yeni kanun, Japon ordusuna olası bir düşman saldırısı sırasında ABD ve diğer müttefiklerine yardım etme yetkisi vermişti.

GÜNEY KORE DE UYARDI

Güney Kore ordusundan da Pyongyang'a sert bir uyarı geldi. Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Kore Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Albay Roh Jae-cheon, Kuzey Kore'nin Guam sularına füze fırlatması halinde ABD ve Seul'den 'acımasız ve güçlü' bir yanıt alacağını söyledi.

'ABD ve Güney Kore ordusunun Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonunu hızlı ve acımasız bir şekilde cezalandırmaya hazır olduğunu' ifade eden Roh, bu hazırlıklar konusunda ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi de ülkenin en üst düzey güvenlik danışmanı Chung Eui-yong'un Kuzey Kore'nin tehditlerini ele almak üzere, öğleden sonra ulusal güvenlik konseyi toplantısı yapacağını duyurdu.