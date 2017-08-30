Bugünkü YENİÇAĞ »

Jason Denayer Galatasaray'da

»
Jason Denayer Galatasaray'da
Galatasaray, eski futbolcusu Jason Denayer'i yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray, bonservisi Manchester City'de olan eski oyuncusu Jason Denayer ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Savunmada görev yapan 22 yaşındaki Belçikalı futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Geçen sezon Denayer, transferin son gününde Galatasaray'a transfer olabilmek için havaalanında sabahlamıştı.

Manchester City'nin hocası Guardiola, Denayer'in sağ bekte oynatılmasından dolayı oyuncunun Galatasaray'a kiralanmasını istememişti.

Her fırsatta Galatasaray'a dönmek istediğini belirten ve taraftarın büyük sevgisini kazanan 22 yaşındaki futbolcunun bu kez istediği oldu.

Denayer, 1 yıllığına Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecek.

Genç savunmacı Maicon, Serdar ve Ahmet Çalık'ın ardından stopere alternatif olacak.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Jason Denayer Galatasaray'daJason Denayer Galatasaray'daSevilla'dan Lionel Carole sürprizi!Sevilla'dan Lionel Carole sürprizi!Arda Turan, Türk yıldızla takasArda Turan, Türk yıldızla takasÜmit Özat'ın görevine son verildiÜmit Özat'ın görevine son verildiSakatım dedi milli takım antrenmanına çıktıSakatım dedi milli takım antrenmanına çıktıLucescu: Sadece aptallar fikrini değiştirmezLucescu: Sadece aptallar fikrini değiştirmezEmre Mor Celta Vigo'ya transfer olduEmre Mor Celta Vigo'ya transfer olduBen Arfa İstanbul'a geliyorBen Arfa İstanbul'a geliyorAlex, Acun Ilıcalı'nın Survivor teklifini kabul etmediAlex, Acun Ilıcalı'nın Survivor teklifini kabul etmediJosef de Souza rekor bonservisle gidiyorJosef de Souza rekor bonservisle gidiyor
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti