Jason Denayer Galatasaray'da

Galatasaray, eski futbolcusu Jason Denayer'i yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray, bonservisi Manchester City'de olan eski oyuncusu Jason Denayer ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Savunmada görev yapan 22 yaşındaki Belçikalı futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Geçen sezon Denayer, transferin son gününde Galatasaray'a transfer olabilmek için havaalanında sabahlamıştı.

Manchester City'nin hocası Guardiola, Denayer'in sağ bekte oynatılmasından dolayı oyuncunun Galatasaray'a kiralanmasını istememişti.

Her fırsatta Galatasaray'a dönmek istediğini belirten ve taraftarın büyük sevgisini kazanan 22 yaşındaki futbolcunun bu kez istediği oldu.

Denayer, 1 yıllığına Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecek.

Genç savunmacı Maicon, Serdar ve Ahmet Çalık'ın ardından stopere alternatif olacak.