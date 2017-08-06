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Jeremain Lens’ten Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Jeremain Lens’ten Fenerbahçe taraftarına mesaj!
Beşiktaş'ın yeni transferi Jeremain Lens, Türkiye'ye geri dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Lens, kendisine geçmişte destek veren Fenerbahçe ve Sunderland taraftarlarına teşekkür etti. Lens mesajının sonunda ise imalı bir video yayınladı.

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’de kiralık olarak geçiren Jeremain Lens, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Sunderland ile sürdürülen pazarlıkların ardından siyah-beyazlı kulübün kadrosuna kattığı Lens, resmi Twitter hesabından transferi hakkında paylaşımlarda bulundu.

Türkiye’ye yeniden döneceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Lens, Fenerbahçe ve Sunderland taraftarlarına teşekkür etti. Lens daha sonra çektiği bir videoda Beşiktaş ile anlaştığını, İstanbul’u çok sevdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yeniden Türkiye’ye döneceğim için çok heyecanlıyım. İstanbul’u seviyorum. Muhteşem bir şehir. Beni tüm kalbinizle desteklediğinizi her zaman hissettim. Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. İster sarı-lacivert, ister kırmızı-beyaz olsun. Ben her zaman en üst seviyede oynama hırsı duyan bir futbolcu oldum. Artık gitme vakti. Bana teklif yapan takım da en üst seviyedeydi. Bazen gerçekler acıtır.”

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