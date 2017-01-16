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JÖH timleri Uludağ’da

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JÖH timleri Uludağ’da
Jandarma Özel Harekat Timleri (JÖH), artan yoğunluk sebebi ve festivallerin başlaması ile terör ve benzeri olaylara karşı tedbir alıyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hafta sonu 40 bin ziyaretçisini ağırlarken, JÖH timleri terör ve benzeri olaylara karşı gün boyu kar motorları ile devriye atarak güvenliği sağlıyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Uludağ’da JAK ve JÖH ekipleri gece gündüz hız kesmeden çalışıyor.

Kayak pistlerinde meydana gelen kazalarda ise JAK timleri anında müdahale ederek yaralıyı en kısa sürede sağlık ekiplerine ulaştırıyor. Jandarma Özel Harekat Timleri elleri tetikte kayak pistlerinde nöbet tutarak tatilcilere güven veriyor. Hafta sonu 40 bin ziyaretçinin uğradığı Uludağ'da festivallerin başlaması ile güvenlik seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma ekipleri Sarıalan ve Kadıyayla ile Kirazlıyayla bölgelerinde de çalışmalara devam ediyor.

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